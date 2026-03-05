Гарантии Трампа не помогли: цена страхования судов в Персидском заливе подскочила в 12 раз

Стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, несмотря на то, что президент США Дональда Трампа обещал обеспечить беспрепятственное судоходство на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на брокеров.

Отмечается, что тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, к которым относится не только сам Ормузский пролив, но и прилегающие к нему воды, теперь составляет 3% стоимости судна, тогда как к началу военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Издание отмечает, что начиная с 1 марта в Ормузском проливе и близлежащих водах было атаковано по меньшей мере семь танкеров. Некоторые суда сообщали о получении радиопредупреждений с требованиями не приближаться к проливу.

Дональд Трамп недавно заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

Страховщики пытаются разобраться, как это будет работать и поможет снизить цены.

Дэвид Смит из брокерской компании McGill рассказал, что страховщики не знают, насколько широко будет распространяться заявленная поддержка, несмотря на обещание страховать "всю" торговлю, проходящую через Персидский залив.

Но для судовладельцев, работающих в Персидском заливе, главной проблемой остается угроза нападения.

Поэтому опрошенные брокеры считают, что обещание Трампа вряд ли что-то изменит.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире. Его работа временно приостановлена.

2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.