Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки: погрожує знищити всі електростанції

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Іран повністю не відкриє Ормузьку протоку протягом найближчих 48 годин, американські військові завдадуть ударупо всім електростанціям.

Як повідомляє Delo.ua, про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Якщо Іран не відкриє повністю, без загрози, Ормузьку протоку протягом 48 годин із цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої!", — наголосив Трамп.

Натомість штаб-квартира військового командування Ірану Хатам аль-Анбія заявила, що якщо США атакують іранську паливно-енергетичну інфраструктуру, то Іран вдарить по всій американській енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктуру на Близькому Сході, пише Reuters.

Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників в Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем.

За оцінками, через цей маршрут щодня транспортується близько п’ятої частини світового споживання нафти.

Блокування Іраном судноплавства через Ормузьку протоку фактично перекрило постачання нафти з родовищ країн Перської затоки.

Раніше Трамп заявляв, що найближчим часом Військово-морські сили Сполучених Штатів можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.

Очільник Білого дому також повідомляв, що доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити страхування та фінансові гарантії для всієї морської торгівлі в регіоні Перської затоки, зокрема для нафтових танкерів, які проходять цим маршрутом.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку,підскочила в 12 разів.