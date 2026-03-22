Ірак оголосив форс-мажор на нафтових родовищах через блокування Ормузької протоки

Ірак оголосив форс-мажор на всіх нафтових родовищах, що розробляються іноземними компаніями, після того, як військові операції в регіоні порушили судноплавство через Ормузьку протоку, зупинивши більшу частину експорту сирої нафти країни.

Як інформує Delo.ua, про це Reuters повідомили троє чиновників з енергетичної галузі, безпосередньо обізнаних з рішенням.

Навігація через Ормузьку протоку, вузький пункт для близько 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу, серйозно постраждала від безпрецедентної військової діяльності.

У листі міністерства нафти Іраку від 17 березня, з яким ознайомилося агентство Reuters, зазначається, що більшість іракського експорту сирої нафти проходить через протоку, а перебої призвели до того, що потужності для зберігання досягли межі.

"Міжнародні партнери не змогли номінувати танкери для перевезення сирої нафти, що перешкоджало експорту, незважаючи на те, що державна нафтова компанія SOMO була готова до завантаження партій. Виходячи з ситуації, міністерство наказало повно зупинити виробництво на постраждалих концесійних ділянках без жодної компенсації, передбаченої умовами контракт ", – йдеться у листі.

Міністерство заявило, що скорочення витрат періодично переглядатиметься залежно від регіональних подій і запросило компанії до термінових переговорів для узгодження основних операцій, витрат та персоналу за умов форс-мажору.

Міністр нафти Іраку Хаян Абдель-Гані повідомив, що видобуток сирої нафти нафтовою компанією Basra Oil Company скоротився з 3,3 мільйона барелів на добу до 900 тис. барелів на добу. Видобуток перекачувався для роботи нафтопереробних заводів.

Падіння виробництва та експорту має серйозно вплинути на фінанси Іраку, оскільки держава залежить від продажу сирої нафти майже для всіх державних витрат та понад 90% своїх доходів.

Американо-ізраїльська війна з Іраном вже вийшла за межі Ірану. Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та арабським державам Перської затоки, де розміщені військові об’єкти США, а Ізраїль здійснив нові атаки в Лівані після того, як пов’язане з Іраном ополчення Хезболла відкрило вогонь через кордон.

Міжнародні ціни на нафту в п’ятницю встановилися на найвищому рівні за майже чотири роки на тлі ескалації конфлікту. Експерти вказують, що перебої у постачанні іракської нафти та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку можуть мати серйозні наслідки для глобального ринку енергоносіїв.

Раніше повідомлялося видобуток нафти в Іраку з південних родовищ знизився на 70% - до 1,3 млн барелів на добу - через неможливість експортувати нафту через Ормузьку протоку на тлі війни з Іраном. Обмеження експорту загрожує фінансовій стабільності країни.