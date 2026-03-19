Європа та Японія готові долучитися до захисту Ормузької протоки для стабілізації ринку
Провідні країни світу оголосили про стабілізацію енергетичних ринків після іранських ударів по газових об’єктах Катару. Європейські держави та Японія заявили, що готоі до відповідних зусиль з розблокування Ормузької протоки.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія опублікували спільну заяву про готовність долучитися до стабілізації ситуації в Перській затоці.
Ключові союзники США погодилися об’єднати зусилля для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.
Масштабні руйнування газових та нафтових об’єктів
Reuters зазначає, що конфлікт на Близькому Сході перейшов у фазу атак на стратегічні енергетичні вузли. Катар повідомив про значні пошкодження промислового міста Рас-Лаффан, через яке проходить п’ята частина світового експорту зрідженого природного газу (СПГ).
За попередніми оцінками, втрачено шосту частину експортних потужностей країни, а відновлення триватиме від трьох до п'яти років.
Також зафіксовано атаки на об'єкти в ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії, де під удар потрапив порт Янбу — єдиний наразі доступний пункт для експорту саудівської нафти в обхід перекритої протоки.
Розбіжності союзників
Попри готовність Європи та Японії долучитися до патрулювання, всередині коаліції зберігаються суперечності.
Розвідка США вказує на різницю в пріоритетах: якщо Ізраїль зосереджений на усуненні іранського керівництва, то США прагнуть знищити лише ракетний та військово-морський потенціал Тегерана.
Своєю чергою, Іран через державні ЗМІ попередив, що продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру союзників США у разі подальших ударів по своїх об’єктах.
Нагадаємо, Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.
При цьому ціни на природний газ вже зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.