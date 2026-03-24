Нефть снова дорожает: Иран возразил переговоры с США о мире

Цены на нефть выросли во вторник на фоне новых опасений по поводу стабильности поставок из Персидского залива. Рынок отреагировал на заявление Ирана, отрицающего факт проведения переговоров с Соединенными Штатами о прекращении конфликта.

Как сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,9% до 102,83 доллара за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 2,8%, достигнув отметки 90,62 доллара.

В преддверии цены на сырую нефть упали более чем на 10% после приказа Трампа отложить атаки на иранские энергообъекты на пять дней. Аналитики отмечают, что данное решение временно сняло "военную премию" со стоимости барреля.

Однако сегодняшний рост свидетельствует о том, что трейдеры трезво оценивают ситуацию: несмотря на приостановку ракетных ударов, судоходство через Ормузский пролив все еще остается под угрозой.

Военные действия уже привели к фактической остановке поставок пятой части мирового объема нефти и сжиженного газа.

Ситуация в Ормузском проливе и прогнозы аналитиков

Несмотря на напряженность, в понедельник через пролив удалось пройти двум танкерам, направлявшимся в Индию. Тегеран называет заявления Вашингтона о контактах с манипуляцией финансовыми рынками и "психологической операцией".

Эксперты Macquarie прогнозируют, что до момента полного восстановления безопасности в Ормузском проливе цены будут держаться в диапазоне 85–110 долларов.

Если же путь останется заблокированным до конца апреля, стоимость нефти Brent может составить 150 долларов за баррель.

Удары по инфраструктуре и санкционные послабления

Иранские медиа сообщают о новых попаданиях в энергетические объекты в Исфахане и Хорремшере, где пострадали газовые станции и трубопроводы.

Для смягчения дефицита Соединенные Штаты временно отменили санкции на уже находящуюся в море иранскую и российскую нефть.

Это позволило трейдерам предлагать иранское сырье индийским нефтеперерабатывающим заводам, однако уже с премией к биржевым котировкам Brent.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляют суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Автор:
Татьяна Бессараб