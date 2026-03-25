Цены на нефть резко снизились на фоне мирных инициатив США по Ирану

Цены на нефть упали примерно на 4% в среду после появления информации о новой дипломатической попытке Вашингтона прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты направили Тегерану предложение из 15 пунктов, направленное на достижение перемирия. Ожидания возможного прекращения огня несколько успокоили рынки, поскольку это открывает перспективы возобновления стабильных поставок энергоресурсов из региона, где наблюдаются масштабные логистические перебои.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,17 доллара до отметки 100,32 доллара за баррель, хотя в данный момент цена опускалась до 97,57 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 3,11 доллара, зафиксировавшись на уровне 89,24 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что падение произошло после значительного роста накануне и сейчас главным фактором является фиксация прибыли трейдерами на фоне новостей о переговорном процессе.

Однако волатильность остается высокой из-за неопределенности окончательных результатов диалога.

Детали американского плана

Президент США Дональд Трамп подтвердил прогресс в переговорах, отметив, что стороны ищут пути к завершению боевых действий. План Вашингтона, по данным источников, подразумевает введение лунного режима тишины для обсуждения ключевых условий.

Предложение включает ликвидацию ядерной программы Ирана, прекращение финансирования подконтрольных ему вооруженных группировок и полное восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Несмотря на амбициозность плана, часть рыночных экспертов сохраняет скептицизм по поводу быстрого достижения согласия.

Ситуация в Ормузском проливе

В настоящее время война фактически остановила транспортировку сырья через Ормузский пролив, являющийся самым масштабным сбоем в поставке нефти в истории по оценке Международного энергетического агентства.

Через этот путь обычно проходит около 20% мировой добычи нефти и сжиженного газа.

Эксперты отмечают, что даже в случае подписания соглашения, быстрое возобновление добычи и экспорта остается под вопросом, пока участники рынка не убедятся в долгосрочности и стабильности прекращения огня.

Напомним, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.