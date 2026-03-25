Цены на горючее пошли вниз: UPG резко удешевила бензин и дизель

В сети объяснили удешевление изменением котировок на мировых рынках / UPG

Сеть UPG снизила цены на бензин и дизель на своих АЗС по всей территории Украины. Об этом Delo.ua рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что с 25 марта цены на марки бензина снижены на 2 грн/л, а все марки дизтоплива на 1 грн/л. Между тем, цены на автогаз остаются неизменными.

В компании объяснили, что снижение произошло за счет снижения дизельных и бензиновых котировок на внешних рынках на фоне заявлений об окончании войны в Иране, что является признаком стабилизации рынков.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты прогнозировали, что в таких условиях цена на дне дизель на АЗС могла достичь 90–95 грн за литр.

Впрочем, в среду после появления информации о новой дипломатической попытке Вашингтона прекратить конфликт на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть упали примерно на 4%.

Ситуация в Ормузском проливе

В настоящее время война Израиля и США против Ирана фактически остановила транспортировку сырья через Ормузский пролив, являющийся самым масштабным сбоем в поставках нефти в истории по оценке Международного энергетического агентства.

Через этот путь обычно проходит около 20% мировой добычи нефти и сжиженного газа.

Эксперты отмечают, что даже в случае подписания соглашения, быстрое возобновление добычи и экспорта остается под вопросом, пока участники рынка не убедятся в долгосрочности и стабильности прекращения огня.

Степан Крьока