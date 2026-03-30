В конце марта Украина нарастила импорт дизеля: будет ли дефицит в апреле

В конце марта объемы импорта дизельного горючего выросли до 21,4 тыс. т в сутки. Общий объем поставок за март ожидается на уровне 565 тыс. т, что на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сложившиеся запасы и законтрактованные партии позволяют участникам рынка прогнозировать отсутствие дефицита по меньшей мере до 20 апреля.

Цены на дизель

В южных регионах Украины на 27 марта цены на дизель зафиксировались в пределах 80,50–81 грн/л. На рынок повлияло поступление партий, приобретенных по более низким котировкам. В частности, была зафиксирована поставка азербайджанского горючего с таможенной стоимостью $880/т, в то время как ресурс из Румынии стоил в среднем $1512/т, а из Греции — $1261/т.

По данным аналитиков, в западных регионах стоимость дизеля начиналась с 83,50 грн/л. По 83,50-83,70 грн/л предлагал горючее ЗТЭК. Солидарными были практически все – UPG, WOG, " Мартин Трейд ", " Энергия Трейд ", " Нексен Оил " .

Кроме того, на мероприятии остаются под вопросом объемы и премии польского Orlen. Однако литовский производитель Orlen Lietuva снизил цены на автопартии на 2,30 грн/л, установив их на уровне 80,90–81,20 грн/л.

Позиции европейских поставщиков

Наибольшая неопределенность наблюдается в отношениях с греческими заводами. Компания Hellenic Petroleum пока не предоставила предложений на апрель.

"Сейчас от завода никаких предложений. Hellas грузит нам еще по старым контрактам", - отметил один из импортеров.

В то же время, на заводе Motor Oil трейдерам удалось законтрактовать ограниченные партии на апрель с премиями от $80/т до $90/т. В Румынии премии остаются более высокими — на уровне $90–120/т. Это обусловлено ожиданием официальных решений правительства по регулированию топливного рынка.

Стратегия трейдеров

Из-за высокой волатильности рынка и рисков падения цен импортеры изменили стратегию, увеличив долю спотовых закупок в апрельских планах. Также игроки рынка сообщают о дефиците оборотных средств.

"Такая проблема не только у нас, но и у зарубежных трейдеров - не маленьких трейдеров", - подчеркнул один из участников рынка.

Прогноз на апрель

Благодаря ускорению темпов импорта в последнюю неделю марта компании заходят в новый месяц с остатками горючего. Сложившийся запас позволяет избежать рисков дефицита в первой половине апреля. Эксперты прогнозируют стабильную ситуацию с наличием ресурса не менее 20 апреля.

Ранее сообщалось, что мировые рынки горючего отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке существенным ростом котировок. За 5 дней европейские показатели на дизель выросли в среднем на $239/т. Это напрямую повлияло на внутренний рынок Украины – группа в марте точечно достигла более 88 гривен за литр.