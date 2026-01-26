На Meta подали в суд из-за слежки за чатами в WhatsApp

Международная группа подала в суд корпорацию Meta Platforms, Inc. Предметом спора стали заявления компании по поводу уровня конфиденциальности и безопасности популярного мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Иск, поданный в окружной суд США в Сан-Франциско, подвергает сомнению надежность защиты данных миллиардов пользователей по всему миру.

Суть обвинений

Истцы утверждают, что публичные заверения Meta о полной конфиденциальности переписки не соответствуют действительности. В центре внимания оказалось сквозное шифрование, которое компания называет основным преимуществом WhatsApp.

Согласно официальной позиции сервиса сообщения доступны только отправителю и получателю, однако авторы иска убеждены, что Meta сохраняет и анализирует содержание частных чатов.

В тексте жалобы говорится, что компания и ее руководство фактически ввели в заблуждение пользователей, скрывая реальные возможности доступа к информации.

Позиция Meta

Представители корпорации Meta отреагировали на обвинения крайне резко, назвав их абсурдными и вымышленными. Спикер компании Энди Стоун официально подтвердил, что WhatsApp уже более десяти лет использует протокол Signal для надежной защиты данных. В компании отмечают, что любые упреки в отсутствии шифрования безосновательны.

Более того, Meta намерена потребовать санкций против юристов, инициировавших этот процесс, охарактеризовав дело как "легкомысленное произведение вымысла".

Дальнейшие юридические шаги

Сообщается, что группа истцов, в которую вошли представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, ссылается на данные определенных обличителей.

Хотя лица этих информаторов не раскрываются, в иске утверждается, что именно они помогли выявить внутренние механизмы доступа работников к содержанию сообщений.

В настоящее время адвокаты из ведущих юридических фирм пытаются добиться предоставления делу статуса коллективного иска, что может иметь значительные последствия для будущего WhatsApp и политики конфиденциальности всей экосистемы Meta.

