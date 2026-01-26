На Meta подали до суду через стеження за чатами у WhatsApp

Міжнародна група позивачів подала до суду на корпорацію Meta Platforms, Inc. Предметом спору стали заяви компанії щодо рівня конфіденційності та безпеки популярного месенджера WhatsApp.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Позов, поданий до окружного суду США в Сан-Франциско, ставить під сумнів надійність захисту даних мільярдів користувачів по всьому світу.

Суть звинувачень

Позивачі стверджують, що публічні запевнення Meta про повну конфіденційність листування не відповідають дійсності. У центрі уваги опинилося наскрізне шифрування, яке компанія називає основною перевагою WhatsApp.

Згідно з офіційною позицією сервісу, повідомлення доступні лише відправнику та отримувачу, проте автори позову переконані, що Meta зберігає та аналізує зміст приватних чатів.

У тексті скарги йдеться про те, що компанія та її керівництво фактично ввели в оману користувачів, приховуючи реальні можливості доступу до інформації.

Позиція Meta

Представники корпорації Meta відреагували на звинувачення вкрай різко, назвавши їх абсурдними та вигаданими. Речник компанії Енді Стоун офіційно підтвердив, що WhatsApp вже понад десять років використовує протокол Signal для надійного захисту даних. У компанії наголошують, що будь-які закиди щодо відсутності шифрування є безпідставними.

Більше того, Meta має намір вимагати санкцій проти юристів, які ініціювали цей процес, охарактеризувавши справу як "легковажний витвір вимислу".

Подальші юридичні кроки

Повідомляється, що група позивачів, до якої увійшли представники Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки, посилається на дані від певних викривачів.

Хоча особи цих інформаторів наразі не розкриваються, у позові стверджується, що саме вони допомогли виявити внутрішні механізми доступу працівників до змісту повідомлень.

Наразі адвокати з провідних юридичних фірм намагаються домогтися надання справі статусу колективного позову, що може мати значні наслідки для майбутнього WhatsApp та політики приватності всієї екосистеми Meta.

