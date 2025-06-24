Конгрес США заборонив WhatsApp через занепокоєння щодо конфіденційності

Працівникам Палати представників Конгресу США заборонено використовувати месенджер WhatsApp від Meta на всіх пристроях. Причиною такого рішення стали претензії щодо конфіденційності даних.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Відповідний меморандум був надісланий усім співробітникам Палати представників у понеділок.

"Управління кібербезпеки визнало WhatsApp шкідливим для користувачів через відсутність прозорості в захисті даних користувачів, відсутність шифрування збережених даних та потенційні ризики безпеки, пов’язані з його використанням", - йдеться в повідомленні.

У документі, підписаному головним адміністративним директором, рекомендується використовувати інші месенджери, зокрема платформу Teams від Microsoft, Wickr від Amazon, Signal та iMessage і FaceTime від Apple.

Речник Meta висловив категоричну незгоду з рішенням про заборону, наголосивши, що WhatsApp забезпечує вищий рівень безпеки, ніж інші дозволені застосунки.

Варто зазначити, що Палата представників раніше вже забороняла інші застосунки на пристроях своїх співробітників. Зокрема, у 2022 році через проблеми безпеки було заборонено TikTok.

Нагадаємо, що американські політики вважають, що китайська фірма DeepSeek, яка займається штучним інтелектом, також небезпечна для США. Вони попросили компанію Nvidia надати дані про продажі мікросхем, які, ймовірно, були використані стартапом для створення їхньої передової моделі чат-бота, розглядаючи це як "серйозну загрозу".