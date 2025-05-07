NSO Group має виплатити WhatsApp понад $167 мільйонів за шпигунську атаку на користувачів

Суд присяжних у США постановив, що ізраїльська компанія NSO Group має виплатити понад 167 мільйонів доларів штрафних санкцій і компенсаційних збитків месенджеру WhatsApp у справі про кібератаку 2019 року.

Про це пише Тech Сrunch.

Це рішення стало результатом п’ятирічної судової боротьби, яку ініціювала компанія Meta, що володіє WhatsApp.

Компенсація включає $167,254 млн штрафу та $444,719 відшкодування витрат, пов’язаних із ліквідацією наслідків атаки, розслідуванням інциденту та виправленням вразливості, яку використовувала NSO Group. Внаслідок цієї кампанії було скомпрометовано близько 1400 акаунтів, серед яких — правозахисники, журналісти та дисиденти.

У своєму коментарі речник WhatsApp Заде Альсавах назвав рішення історичним та важливим кроком вперед для захисту безпеки і конфіденційності користувачів. За його словами, ця справа є першою перемогою проти незаконного шпигунського програмного забезпечення, і вона має стати стримуючим фактором для подібної діяльності в майбутньому.

У грудні 2024 року суддя Філліс Гамільтон вже визнала NSO Group винною у порушенні федеральних та каліфорнійських законів про хакерство, а також умов використання сервісу WhatsApp. Після цього справа перейшла до розгляду присяжними з метою визначення суми компенсації.

У NSO Group розглядають можливість подачі апеляції.

Нагадаємо, минулого року кіберполіція виявила нову схему шахрайства, яка набула популярності серед зловмисників через месенджер WhatsApp.