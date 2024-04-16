Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему у WhatsApp

Кіберполіція виявила нову схему шахрайства, яка набуває популярності серед зловмисників через месенджер WhatsApp. Вони використовують його для розсилання повідомлень, в яких надаються фальшиві інформація про додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів.

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції.

Повідомлення містять посилання на вебсайти, які контролюються аферистами. При переході за цими посиланнями потерпілі перенаправляються на підроблені сторінки, де система запитує авторизацію та введення платіжних даних.

Зазначена інформація може бути використана зловмисниками для доступу до онлайн-банкінгу жертв і спустошення їх рахунків.

Кіберполіція надає наступні рекомендації, як уникнути стати жертвою фішингових шахрайств:

Уникайте переходу за невідомими і підозрілими посиланнями.

Не вводьте персональну інформацію та дані банківських карток на таких сайтах.

Ігноруйте повідомлення від незнайомців, що надсилаються через sms, месенджери, електронні листи, а також телефонні дзвінки про виграші.

Блокуйте користувачів, що надсилають вам підозрілі повідомлення, і подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.

Фейкові петиції

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому МВС попереджала, що у месенджері WhatsApp поширювалася нова шахрайська схема, метою якої було отримати доступ до акаунтів користувачів.

Користувачі отримували повідомлення з посиланням на фейкову сторінку "Електронних петицій" про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.

Проте, перехід за посиланням з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

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