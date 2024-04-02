Збитки перевищують 800 млн грн: в НБУ розповіли, як уникнути шахрайства з платіжними картками

У 2023 році кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на чверть і становила 272 тисячі операцій. Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців і клієнтів від шахрайства з картками досягла майже 833 мільйонів гривень, що на 73% більше, ніж у 2022 році.

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Про це повідомляє Національний банк України.

Там зазначають, що переважна більшість випадків шахрайства, а саме 80%, сталася через розголошення особистих даних самими клієнтами.

Поширеними сценаріями обману стали фейкові повідомлення про допомогу від держави, виманювання кодів доступу до мобільних застосунків, дзвінки від псевдопрацівників банків чи НБУ з метою отримати реквізити карток.

У фінустанові зазначають, що минулого року більшість випадків шахрайства з платіжними картками, а саме 83%, відбувалася в мережі Інтернет. Тоді як лише 17% незаконних операцій здійснювалися через фізичні пристрої, такі як торговельна мережа, банкомати та пристрої самообслуговування.

Середня сума однієї незаконної інтернет-операції у 2023 році зросла на 31% порівняно з попереднім роком і становила 3 150 гривень (у 2022 році цей показник був 2 408 гривень).

Як уникнути шахрайства

НБУ наголошує на важливості дотримання правил безпечного використання платіжних карток та не розголошувати їхні реквізити.

Національний банк нагадує, що суворо забороняється ділитися інформацією про свої платіжні картки, такою як номер карти, дату закінчення терміну дії, CVV-код, а також логін і пароль для доступу до інтернет-банкінгу. Особливо ризикованим є розголошення одноразових паролів, які надходять через SMS від банків або мобільних операторів, а також особистої інформації.

Для додаткового захисту особистих даних Національний банк радить зареєструватися у свого мобільного оператора, щоб пов’язати SIM-карту із своїми персональними даними, уникаючи використання SIM-карт без особистої ідентифікації як фінансового номеру. Всі мобільні оператори пропонують зручну та безкоштовну онлайн-процедуру реєстрації через Систему BankID НБУ.

За час війни жертвою шахраїв стали 11% українців

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Серед мешканців сіл та смт обдурених шахраями громадян виявилося 15,2%, а от серед мешканців найбільших міст (від 500 тисяч жителів) - лише 9,9%. 60,9% опитаних вважають, що жертвою шахраїв в інтернеті може стати будь-хто, а 37,4% обрали варіант "пенсіонери".

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com