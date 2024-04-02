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Фінанси
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Збитки перевищують 800 млн грн: в НБУ розповіли, як уникнути шахрайства з платіжними картками

Збитки перевищують 800 млн грн: в НБУ розповіли, як уникнути шахрайства з платіжними картками
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

У 2023 році кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на чверть і становила 272 тисячі операцій. Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців і клієнтів від шахрайства з картками досягла майже 833 мільйонів гривень, що на 73% більше, ніж у 2022 році.

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Про це повідомляє Національний банк України.

Там зазначають, що переважна більшість випадків шахрайства, а саме 80%, сталася через розголошення особистих даних самими клієнтами.

Поширеними сценаріями обману стали фейкові повідомлення про допомогу від держави, виманювання кодів доступу до мобільних застосунків, дзвінки від псевдопрацівників банків чи НБУ з метою отримати реквізити карток.

У фінустанові зазначають, що минулого року більшість випадків шахрайства з платіжними картками, а саме 83%, відбувалася в мережі Інтернет. Тоді як лише 17% незаконних операцій здійснювалися через фізичні пристрої, такі як торговельна мережа, банкомати та пристрої самообслуговування.

Середня сума однієї незаконної інтернет-операції у 2023 році зросла на 31% порівняно з попереднім роком і становила 3 150 гривень (у 2022 році цей показник був 2 408 гривень).

Як уникнути шахрайства

НБУ наголошує на важливості дотримання правил безпечного використання платіжних карток та не розголошувати їхні реквізити.

Фото 2 — Збитки перевищують 800 млн грн: в НБУ розповіли, як уникнути шахрайства з платіжними картками

Національний банк нагадує, що суворо забороняється ділитися інформацією про свої платіжні картки, такою як номер карти, дату закінчення терміну дії, CVV-код, а також логін і пароль для доступу до інтернет-банкінгу. Особливо ризикованим є розголошення одноразових паролів, які надходять через SMS від банків або мобільних операторів, а також особистої інформації.

Для додаткового захисту особистих даних Національний банк радить зареєструватися у свого мобільного оператора, щоб пов’язати SIM-карту із своїми персональними даними, уникаючи використання SIM-карт без особистої ідентифікації як фінансового номеру. Всі мобільні оператори пропонують зручну та безкоштовну онлайн-процедуру реєстрації через Систему BankID НБУ.

За час війни жертвою шахраїв стали 11% українців

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Серед мешканців сіл та смт обдурених шахраями громадян виявилося 15,2%, а от серед мешканців найбільших міст (від 500 тисяч жителів) - лише 9,9%. 60,9% опитаних вважають, що жертвою шахраїв в інтернеті може стати будь-хто, а 37,4% обрали варіант "пенсіонери".

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко