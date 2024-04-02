Убытки превышают 800 млн грн: в НБУ рассказали, как избежать мошенничества с платежными картами

В 2023 году количество незаконных действий с платежными карточками, по которым были понесены убытки, выросло на четверть и составило 272 тысячи операций. Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев и клиентов от мошенничества с карточками достигла почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Там отмечают, что подавляющее большинство случаев мошенничества, а именно 80% произошло из-за разглашения личных данных самими клиентами.

Распространенными сценариями обмана стали фейковые сообщения о помощи от государства, выманивании кодов доступа к мобильным приложениям, звонки от псевдоработников банков или НБУ с целью получить реквизиты карт.

В финучреждении отмечают, что в прошлом году большинство случаев мошенничества с платежными карточками, а именно 83%, происходило в сети Интернет. В то время как только 17% незаконных операций осуществлялись через физические устройства, такие как торговая сеть, банкоматы и устройства самообслуживания.

Средняя сумма одной незаконной интернет-операции в 2023 году выросла на 31% по сравнению с предыдущим годом и составила 3150 гривен (в 2022 году этот показатель был 2408 гривен).

Как избежать мошенничества

НБУ отмечает важность соблюдения правил безопасного использования платежных карт и не разглашать их реквизиты.

Национальный банк напоминает, что строго запрещается делиться информацией о своих платежных картах, такой как номер карты, дату истечения срока действия, CVV-код, а также логин и пароль для доступа к интернет-банкингу. Особенно рискованным является разглашение одноразовых паролей, поступающих через SMS от банков или мобильных операторов, а также личной информации.

Для дополнительной защиты личных данных Национальный банк рекомендует зарегистрироваться у своего мобильного оператора, чтобы связать SIM-карту со своими персональными данными, избегая использования SIM-карт без личной идентификации в качестве финансового номера. Все мобильные операторы предлагают удобную и бесплатную онлайн-процедуру регистрации через Систему BankID НБУ.

За время войны жертвой мошенников стали 11% украинцев

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Да, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Среди жителей сел и пгт обманутых мошенниками граждан оказалось 15,2%, а среди жителей крупнейших городов (от 500 тысяч жителей) - только 9,9%. 60,9% опрошенных считают, что жертвой мошенников в интернете может стать любой, а 37,4% выбрали вариант "пенсионеры".

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com