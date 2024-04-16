- Категория
- IT и Телеком
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Киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме в WhatsApp
Киберполиция обнаружила новую схему мошенничества, которая приобретает популярность среди злоумышленников из-за мессенджера WhatsApp. Они используют его для рассылки сообщений, в которых предоставляются фальшивые сведения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств.
Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.
Сообщения содержат ссылки на вебсайты, контролируемые аферистами. При переходе по этим ссылкам потерпевшие перенаправляются на поддельные страницы, где система запрашивает авторизацию и ввод платежных данных.
Указанная информация может быть использована злоумышленниками для доступа к онлайн-банкингу жертв и разорению их счетов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Киберполиция дает следующие рекомендации, как избежать стать жертвой фишинговых мошенничеств:
- Избегайте перехода по неизвестным и подозрительным ссылкам.
- Не вводите персональную информацию и данные банковских карт на таких сайтах.
- Игнорируйте сообщения от незнакомцев, которые посылаются через SMS, мессенджеры, электронные письма, а также телефонные звонки о выигрышах.
- Блокируйте пользователей, которые отправляют вам подозрительные сообщения, и подайте жалобу модераторам соответствующего мессенджера.
Фейковые петиции
Напомним, всего несколько недель назад МВД предупреждала, что в мессенджере WhatsApp распространялась мошенническая схема, целью которой было получить доступ к аккаунтам пользователей.
Пользователи получали сообщения со ссылкой на фейковую страницу "Электронных петиций" о якобы нехватке нескольких голосов, чтобы набрать необходимое количество подписей для присвоения звания Героя Украины неназванному родственнику.
Однако переход по ссылке с петицией требует дополнительного входа в WhatsApp, после чего мошенники получают доступ к личному WhatsApp-аккаунту.
Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.
Источник фото: ua.depositphotos.com