Киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Киберполиция обнаружила новую схему мошенничества, которая приобретает популярность среди злоумышленников из-за мессенджера WhatsApp. Они используют его для рассылки сообщений, в которых предоставляются фальшивые сведения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств.

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Сообщения содержат ссылки на вебсайты, контролируемые аферистами. При переходе по этим ссылкам потерпевшие перенаправляются на поддельные страницы, где система запрашивает авторизацию и ввод платежных данных.

Указанная информация может быть использована злоумышленниками для доступа к онлайн-банкингу жертв и разорению их счетов.

Киберполиция дает следующие рекомендации, как избежать стать жертвой фишинговых мошенничеств:

Избегайте перехода по неизвестным и подозрительным ссылкам.

Не вводите персональную информацию и данные банковских карт на таких сайтах.

Игнорируйте сообщения от незнакомцев, которые посылаются через SMS, мессенджеры, электронные письма, а также телефонные звонки о выигрышах.

Блокируйте пользователей, которые отправляют вам подозрительные сообщения, и подайте жалобу модераторам соответствующего мессенджера.

Фейковые петиции

Напомним, всего несколько недель назад МВД предупреждала, что в мессенджере WhatsApp распространялась мошенническая схема, целью которой было получить доступ к аккаунтам пользователей.

Пользователи получали сообщения со ссылкой на фейковую страницу "Электронных петиций" о якобы нехватке нескольких голосов, чтобы набрать необходимое количество подписей для присвоения звания Героя Украины неназванному родственнику.

Однако переход по ссылке с петицией требует дополнительного входа в WhatsApp, после чего мошенники получают доступ к личному WhatsApp-аккаунту.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

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