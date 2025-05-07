NSO Group должна выплатить WhatsApp более $167 миллионов за шпионскую атаку на пользователей

Суд присяжных в США постановил, что израильская компания NSO Group должна выплатить более 167 миллионов долларов штрафных санкций и компенсационных убытков мессенджеру WhatsApp по делу о кибератаке 2019 года.

Об этом пишет Тех Сrunch.

Это решение явилось результатом пятилетней судебной борьбы, которую инициировала компания Meta, владеющая WhatsApp.

Компенсация включает $167,254 млн штрафа и $444,719 возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий атаки, расследованием инцидента и исправлением уязвимости, которую использовала NSO Group. В результате этой кампании было скомпрометировано около 1400 аккаунтов, среди которых правозащитники, журналисты и диссиденты.

В своем комментарии представитель WhatsApp Заде Альсавах назвал решение историческим и важным шагом вперед для защиты безопасности и конфиденциальности пользователей. По его словам, это дело является первой победой против незаконного шпионского программного обеспечения, и оно должно стать сдерживающим фактором для подобной деятельности в будущем.

В декабре 2024 года судья Филлис Гамильтон уже признала NSO Group виновной в нарушении федеральных и калифорнийских законов о хакерстве, а также условий использования сервиса WhatsApp.

В NSO Group рассматривают возможность подачи апелляции.

Напомним, в прошлом году киберполиция обнаружила новую схему мошенничества, которая приобрела популярность среди злоумышленников из-за мессенджера WhatsApp.