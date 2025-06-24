Конгресс США запретил WhatsApp из-за беспокойства по поводу конфиденциальности

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запрещено использовать мессенджер WhatsApp от Meta на всех устройствах. Причиной такого решения стали претензии по конфиденциальности данных.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Соответствующий меморандум был направлен всем сотрудникам Палаты представителей в понедельник.

"Управление кибербезопасности признало WhatsA pp вреден для пользователей из-за отсутствия прозрачности в защите данных пользователей, отсутствия шифрования сохраненных данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием", — говорится в сообщении.

В документе, подписанном главным административным директором, рекомендуется использовать другие мессенджеры, включая платформу Teams от Microsoft, Wickr от Amazon, Signal и iMessage и FaceTime от Apple.

Спикер Meta выразил категорическое несогласие с решением о запрете, подчеркнув, что WhatsApp обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем другие разрешенные приложения.

Следует отметить, что Палата представителей ранее уже запрещала другие приложения на устройствах своих сотрудников. В частности, в 2022 году из-за проблем безопасности был запрещен TikTok.

Напомним, что американские политики считают, что китайская фирма DeepSeek, которая занимается искусственным интеллектом, также опасна для США .