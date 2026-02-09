ЕС требует от Meta прекратить блокировку постороннего ИИ в WhatsApp

Европейская комиссия готовит срочные меры против Meta, чтобы не разрешить компании блокировать посторонние сервисы искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp на время антимонопольного расследования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Суть обвинения

В понедельник Еврокомиссия официально направила Meta заявление о возражении. Регуляторы подозревают, что техгигант использует господствующее положение WhatsApp, чтобы вытеснить разработчиков чат-ботов на базе ИИ.

Еврокомиссия угрожает ввести временные меры, чтобы остановить блокировку посторонних AI-сервисов.

Новая политика Meta, введенная 15 января, фактически делает собственный ШИ-помощник компании эксклюзивным для пользователей мессенджера.

"Мы не можем позволить доминирующим компаниям незаконно использовать свое господство для получения несправедливого преимущества. Временные меры необходимы во избежание непоправимого ущерба конкуренции, пока продолжается расследование", - подчеркнула руководитель антимонопольного комитета ЕС Тереза Рибера.

Реакция Meta

В Meta Platforms исключают обвинения, утверждая, что для вмешательства регуляторов нет оснований.

Представитель компании заявил, что пользователи имеют множество альтернативных каналов доступа к ИИ через магазины приложений и вебсайты.

В Meta также считают, что API WhatsApp Business не является критическим каналом распространения для чат-ботов, как утверждает комиссия.

Подобные случаи

Действия ЕС повторяют шаги антимонопольных органов Италии, выдвинувшие аналогичные требования в декабре прошлого года. В то же время в Бразилии местный суд недавно приостановил схожий запрет против Meta.

Решение о введении временных ограничений в Европе будет зависеть от того, сможет ли Meta предоставить убедительные аргументы в свою защиту.

Это расследование еще раз подчеркивает жесткую линию Брюсселя по отношению к крупным американским технологическим корпорациям, несмотря на критику со стороны Вашингтона.

