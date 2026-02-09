ЄС вимагає від Meta припинити блокування стороннього ШІ у WhatsApp

Європейська комісія готує термінові заходи проти Meta, щоб не дозволити компанії блокувати сторонні сервіси штучного інтелекту у месенджері WhatsApp на час антимонопольного розслідування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Суть звинувачення

У понеділок Єврокомісія офіційно надіслала Meta заяву про заперечення. Регулятори підозрюють, що техгігант використовує панівне становище WhatsApp, аби витіснити розробників чат-ботів на базі ШІ.

Єврокомісія погрожує запровадити тимчасові заходи, щоб зупинити блокування сторонніх AI-сервісів.

Нова політика Meta, запроваджена 15 січня, фактично робить власний ШІ-помічник компанії ексклюзивним для користувачів месенджера.

"Ми не можемо дозволити домінуючим компаніям незаконно використовувати своє панування для отримання несправедливої переваги. Тимчасові заходи необхідні, щоб уникнути непоправної шкоди конкуренції, поки триває розслідування", - наголосила керівник антимонопольного комітету ЄС Тереза Рібера.

Реакція Meta

У Meta Platforms відкидають звинувачення, стверджуючи, що для втручання регуляторів немає підстав.

Речник компанії заявив, що користувачі мають безліч альтернативних каналів доступу до ШІ через магазини додатків та вебсайти.

У Meta також вважають, що API WhatsApp Business не є критичним каналом розповсюдження для чат-ботів, як це стверджує комісія.

Подібні випадки

Дії ЄС повторюють кроки антимонопольних органів Італії, які висунули аналогічні вимоги у грудні минулого року. Водночас у Бразилії місцевий суд нещодавно призупинив схожу заборону проти Meta.

Рішення про запровадження тимчасових обмежень у Європі залежатиме від того, чи зможе Meta надати переконливі аргументи на свій захист.

Це розслідування вкотре підкреслює жорстку лінію Брюсселя щодо великих американських технологічних корпорацій, попри критику з боку Вашингтона.

