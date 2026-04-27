Искусственный интеллект Meta будет работать на космической энергии: детали сделки

Компания Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, планирует питать центры обработки данных с искусственным интеллектом солнечной энергией, собранной в космосе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Компания заключила соглашение со стартапом Overview Energy на поставку 1 гигаватта "космической" электроэнергии. Планируется, что специальные спутники на орбите Земли будут круглосуточно собирать солнечный свет и передавать его на планету в виде энергии для поддержки общей сети.

Технология будущего

В настоящее время идея космической электростанции остается на стадии разработки и тестирования. Стартап Overview Energy планирует провести первое испытание технологии прямо на орбите в 2028 году.

Если все пойдет по плану, то полноценные коммерческие поставки электричества для объектов Meta начнутся в 2030 году.

Несмотря на то, что финансовые детали соглашения не разглашаются, известно, что Meta получит приоритетный доступ ко всем будущим энергетическим мощностям стартапа.

Сотни миллиардов на цифровую инфраструктуру

Этот шаг является частью глобальной стратегии Марка Цукерберга. Развитие искусственного интеллекта нуждается в невероятном количестве энергии, на что компания уже выделяет сотни миллиардов долларов.

Meta ищет источники "бесперебойной чистой энергии", ведь традиционные солнечные панели на Земле зависят от смены дня и ночи, в то время как в космосе солнце светит постоянно.

Кроме Meta, подобные космические проекты рассматривают такие миллиардеры, как Илон Маск и Джефф Безос, обдумывая даже вывод самих серверов на орбиту.

Напомним, Meta в следующем месяце намерена сократить тысячи работников на фоне рекордных затрат на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта. Компания сообщила сотрудникам в служебной записке о плане сократить 10% персонала. Это ориентировочно 8 тысяч работников.