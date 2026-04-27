Штучний інтелект Meta працюватиме на космічній енергії: деталі угоди

Meta
Meta слідом за Маском та Безосом заглядає у космос / Depositphotos

Компанія Meta, якій належать Instagram, Facebook и WhatsApp, планує живити центри обробки даних зі штучним інтелектом сонячною енергією, зібраною в космосі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Компанія уклала угоду зі стартапом Overview Energy на постачання 1 гігавата "космічної" електроенергії.  Планується, що спеціальні супутники на орбіті Землі цілодобово збиратимуть сонячне світло та передаватимуть його на планету у вигляді енергії для підтримки загальної мережі.

Технологія майбутнього

Наразі ідея космічної електростанції залишається на стадії розробки та тестування. Стартап Overview Energy планує провести перше випробування технології безпосередньо на орбіті у 2028 році.

Якщо все піде за планом, повноцінні комерційні поставки електрики для об’єктів Meta розпочнуться у 2030 році.

Попри те, що фінансові деталі угоди не розголошуються, відомо, що Meta отримає пріоритетний доступ до всіх майбутніх енергетичних потужностей стартапу.

Сотні мільярдів на цифрову інфраструктуру

Цей крок є частиною глобальної стратегії Марка Цукерберга. Розвиток штучного інтелекту потребує неймовірної кількості енергії, на що компанія вже виділяє сотні мільярдів доларів.

Meta шукає джерела "безперебійної чистої енергії", адже традиційні сонячні панелі на Землі залежать від зміни дня та ночі, тоді як у космосі сонце світить постійно.

Окрім Meta, подібні космічні проєкти розглядають такі мільярдери, як Ілон Маск та Джефф Безос, обмірковуючи навіть виведення самих серверів на орбіту.

Нагадаємо, Meta наступного місяця має намір скоротити тисячі працівників на тлі рекордних витрат на розвиток проєктів у сфері штучного інтелекту. Компанія повідомила співробітникам у службовій записці про план скоротити 10% персоналу. Це орієнтовно 8 тисяч працівників.

Тетяна Бесараб