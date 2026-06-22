Meta инвестировала $900 млн в индийский стартап и назначила его основателя главой WhatsApp

Корпорация Meta Platforms Inc. инвестирует 900 миллионов долларов в индийский финтех-стартап Cred. В рамках этого масштабного соглашения основатель стартапа Кунал Шах станет новым руководителем мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Благодаря финансированию Meta получит около 20% акций Cred — приложения, вознаграждающие клиентов за своевременную оплату кредитных карт. После инвестиций оценка компании достигла 4,5 млрд долларов.

Кадровые изменения и новые финансовые задачи

47-летний Шах сменит Вилла Каткарта, возглавлявшего WhatsApp около семи лет и удвоившего его ежемесячную аудиторию до более 3 миллиардов пользователей.

Каткарт останется в Meta, но займет новую должность, где будет заниматься разработкой потребительских продуктов на основе искусственного интеллекта.

Кунал Шах переедет из Бангалора в штаб-квартиру Meta в Калифорнии. Его главной задачей станет развитие новых источников дохода WhatsApp, включая рекламу, подписки, а также интеграцию агентов искусственного интеллекта.

Марк Цукерберг подчеркнул, что глобальное видение Шаха отлично послужит ему в управлении крупнейшим в мире мессенджером.

Усиление позиций на рынке Индии

Такая стратегия инвестиционного рекрутинга уже знакома для Meta, ранее вложившей 14 миллиардов долларов в Scale AI, привлекая ее основателя к руководству собственной ИИ-лабораторией. Индия остается ключевым рынком корпорации.

В 2020 году гигант инвестировал 5,7 миллиарда долларов в Jio Platforms, а в начале этого месяца объявил об аренде своего первого ШИ-центра обработки данных в этой стране.

Напомним, что Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блоггеров. Компания Цукерберг запускает персональных ИИ-помощников для авторов контента, а также расширяет возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты призваны упростить работу блоггеров и удержать их внутри платформы на фоне жесткой конкуренции с TikTok и YouTube.