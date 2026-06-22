"Укрпочта" меняет маршруты и формат работы в прифронтовых городах

АО "Укрпочта" продолжает осуществлять операционную деятельность в Сумской и Днепропетровской областях, оперативно меняя алгоритмы работы по соблюдению условий безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

В течение последних двух дней логистическая инфраструктура государственного оператора в очередной раз испытала целенаправленные удары со стороны российских войск в Никополе и Сумах. Несмотря на попытку врага полностью заблокировать доставку, компания адаптирует рабочие процессы для бесперебойного обслуживания клиентов.

Ликвидация последствий в Сумах

В Сумах в результате вражеских обстрелов был существенно поврежден сортировочный центр, административное здание, а также одно из городских отделений.

Благодаря оперативным действиям сумской команды, сортировочный центр и поврежденное отделение уже возобновили работу и принимают клиентов в штатном режиме, тогда как ликвидация последствий в админздании продолжается.

В то же время, сложной остается ситуация в прифронтовых городах Сумской области, в частности в Белополье и Ворожбе, которые находятся под постоянными ударами.

"Сегодня по Белополью был нанесен очередной ракетный удар. "Укрпочта" — единственная компания, которая продолжает там работать вместе с коммунальными службами, полицией и ГСЧС. Мы понимаем свою ответственность, в том числе и за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от ситуации с безопасностью". Смелянский.

Безопасные изменения в Никополе

В Никополе зафиксированы факты целенаправленной охоты врага на автомобильный транспорт государственного оператора.

Для усложнения дальнейших атак и защиты персонала "Укрпочта" уже внедряет резервные схемы безопасности работы. Детали новых логистических маршрутов из соображений безопасности не разглашаются.

Компания продолжает предоставлять жителям Никополя полный спектр услуг, однако предупреждает о возможности временных изменений в расписании работы и просит клиентов с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

Напомним, "Укрпочта" временно приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за ситуации безопасности. Решение было принято после атаки FPV-дронов, в результате которой были уничтожены два автомобиля компании.