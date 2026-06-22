"Укрпошта" змінює маршрути та формат роботи у прифронтових містах

АТ “Укрпошта” продовжує здійснювати операційну діяльність у Сумській та Дніпропетровській областях, оперативно змінюючи алгоритми роботи для дотримання безпекових умов.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Протягом останніх двох днів логістична інфраструктура державного оператора вкотре зазнала цілеспрямованих ударів з боку російських військ у Нікополі та Сумах. Попри намагання ворога повністю заблокувати доставку, компанія адаптує робочі процеси для безперебійного обслуговування клієнтів.

Ліквідація наслідків у Сумах

У Сумах внаслідок ворожих обстрілів було суттєво пошкоджено сортувальний центр, адміністративну будівлю, а також одне з міських відділень.

Завдяки оперативним діям сумської команди, сортувальний центр та пошкоджене відділення вже відновили роботу і приймають клієнтів у штатному режимі, тоді як ліквідація наслідків в адмінбудівлі наразі триває.

Водночас складною залишається ситуація у прифронтових містах Сумської області, зокрема у Білопіллі та Ворожбі, які перебувають під постійними ударами.

"Сьогодні по Білопіллю було завдано чергового ракетного удару. "Укрпошта" — єдина компанія, яка продовжує там працювати разом із комунальними службами, поліцією та ДСНС. Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку людей, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від безпекової ситуації", — зазначає генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Безпекові зміни в Нікополі

У Нікополі зафіксовано факти цілеспрямованого полювання ворога на автомобільний транспорт державного оператора.

Для ускладнення подальших атак та захисту персоналу "Укрпошта" вже впроваджує резервні безпекові схеми роботи. Деталі нових логістичних маршрутів з міркувань безпеки не розголошуються.

Компанія продовжує надавати мешканцям Нікополя повний спектр послуг, проте попереджає про можливість тимчасових змін у розкладі роботи та просить клієнтів із розумінням поставитися до вимушених незручностей.

Нагадаємо, "Укрпошта" тимчасово призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через безпекову ситуацію. Рішення ухвалили після атаки FPV-дронів, унаслідок якої були знищені два автомобілі компанії.