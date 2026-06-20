"Укрпочта" временно приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за ситуации безопасности. Решение было принято после атаки FPV-дронов, в результате которой были уничтожены два автомобиля компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Российские войска атаковали Никополь FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля "Укрпочты", которые доставляли услуги жителям общин.

По данным компании, это уже четвертый автомобиль "Укрпочты", потерянный в Никопольском районе за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

В компании отметили, что сейчас прорабатывают альтернативные решения и дополнительные меры по защите для возобновления работы. Ожидается, что передвижные отделения смогут вернуться к работе в общинах уже через сутки.

Напомним, 17 июня в Никополе российские войска атаковали передвижное отделение, в результате чего ранение получил водитель. Инцидент произошел на выезде из точки базирования.