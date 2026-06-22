На восстановление домов в Днепре выделили 175 млн. грн: сколько квартир отремонтируют

Кабинет министров дополнительно выделил 175 миллионов гривен на капитальное восстановление восьми жилых домов в Днепре, которые подверглись существенным разрушениям в результате регулярных российских атак на гражданскую инфраструктуру областного центра.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, выделенные средства поступят из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, функционирование которого заложено и предусмотрено в Государственном бюджете страны для оперативного реагирования на инфраструктурные вызовы.

"Проекты восстановления внесены местными властями в Единую цифровую интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессом восстановления как публичные инвестиционные проекты", - подчеркнула Свириденко.

Как отметили в Министерстве развития общин и территорий, средства будут направлены на проведение капитальных ремонтов.

Выделенное финансирование позволит восстановить 1095 квартир и обеспечить возврат в собственные дома 1671 жителя.

Напомним, 3 июня в Днепре в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения инновационный терминал компании "Новая почта". Под ударом оказались сотни грузов и посылок клиентов.