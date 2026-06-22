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На відновлення будинків у Дніпрі виділили 175 млн грн: скільки квартир відремонтують
Кабінет міністрів додатково виділив 175 мільйонів гривень на капітальне відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, які зазнали суттєвих руйнувань внаслідок регулярних російських атак на цивільну інфраструктуру обласного центру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
За її словами, виділені кошти надійдуть безпосередньо зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, функціонування якого закладено та передбачено у Державному бюджеті країни для оперативного реагування на інфраструктурні виклики.
"Проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти", - наголосила Свириденко.
Як зазначили в Міністерстві розвитку громад та територій, кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів.
Виділене фінансування дозволить відновити 1 095 квартир та забезпечити повернення до власних домівок 1 671 мешканця.
Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі внаслідок атаки ворожого безпілотника зазнав пошкоджень інноваційний термінал компанії “Нова пошта”. Під ударом опинилися сотні вантажів та посилок клієнтів.