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На відновлення будинків у Дніпрі виділили 175 млн грн: скільки квартир відремонтують

будинки багатоповерхівки нерухомість
Виділене фінансування дозволить відновити 1 095 квартир / Freepik

Кабінет міністрів додатково виділив 175 мільйонів гривень на капітальне відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, які зазнали суттєвих руйнувань внаслідок регулярних російських атак на цивільну інфраструктуру обласного центру. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, виділені кошти надійдуть безпосередньо зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, функціонування якого закладено та передбачено у Державному бюджеті країни для оперативного реагування на інфраструктурні виклики.

"Проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти", - наголосила Свириденко.

Як зазначили в Міністерстві розвитку громад та територій, кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів.

Виділене фінансування дозволить відновити 1 095 квартир та забезпечити повернення до власних домівок 1 671 мешканця.

Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі внаслідок атаки ворожого безпілотника зазнав пошкоджень інноваційний термінал компанії “Нова пошта”. Під ударом опинилися сотні вантажів та посилок клієнтів.

Автор:
Тетяна Бесараб