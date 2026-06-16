Ціни на оренду квартир у Дніпрі у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року. Детальний аналіз орендних цін у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир впала на 5%, тоді як ціна на оренду «двійок» піднялася на 11%, а оренда трикімнатних квартир зросла на 6%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку травня середня ціна оренди «однушок» становила 12 000 грн, то на початок червня вона утримується приблизно на тому самому рівні — 11 500 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний — 16 000 грн;

Шевченківський — 12 000 грн;

Центральний — 12 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції пропонують райони:

Індустріальний — 9 600 грн.

Чечелівський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Дніпра — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000–11 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 76) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. На початку травня 2026 середня ціна становила 16 000 грн, і вже на початку червня вона утримується приблизно на тому самому рівні — 15 500 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Соборний — 22 000 грн;

Шевченківський — 19 000 грн.

До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать райони:

Центральний — 15 000 грн;

Чечелівський — 13 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції пропонують райони:

Індустріальний — 12 000 грн.

Чечелівський — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000–14 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 133) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також суттєво не змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку травня 2026 оренда трикімнатних становила близько 19 500 грн, і на початку червня ринок утримує цей показник майже на тому самому рівні — 19 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) – червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди трикімнатної квартири залишаються:

Соборний район — 25 000 грн;

Шевченківський район — 23 000 грн;

Центральний — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 14 000–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 53) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Інфографіка: ЛУН Статистика

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