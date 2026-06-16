Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир упала на 5%, тогда как цена на аренду «двушек» поднялась на 11%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 6%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале мая средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то к началу июня она удерживается примерно на том же уровне — 11 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (жёлтый график) – июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди наиболее дорогих районов для аренды остаются:

Соборный — 16 000 грн;

Шевченковский — 12 000 грн;

Центральный — 12 000 грн.

Более бюджетные предложения предлагают районы:

Индустриальный — 9 600 грн;

Чечелевский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 000–11 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 76) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. В начале мая 2026 средняя цена составляла 16 000 грн, и уже в начале июня она удерживается примерно на том же уровне — 15 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

Соборный — 22 000 грн;

Шевченковский — 19 000 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся районы:

Центральный — 15 000 грн;

Чечелевский — 13 000 грн.

Более бюджетные предложения предлагают районы:

Индустриальный — 12 000 грн;

Чечелевский — 12 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000–14 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 133) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале мая 2026 аренда трёхкомнатных составляла около 19 500 грн, и в начале июня рынок удерживает этот показатель почти на том же уровне — 19 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – июнь 2026 Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогими районами для аренды трёхкомнатной квартиры остаются:

Соборный район — 25 000 грн;

Шевченковский район — 23 000 грн;

Центральный — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 53) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: