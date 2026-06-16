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Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)

Днепр
Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ арендных цен в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир упала на 5%, тогда как цена на аренду «двушек» поднялась на 11%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 6%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале мая средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то к началу июня она удерживается примерно на том же уровне — 11 500 грн.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (жёлтый график) – июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди наиболее дорогих районов для аренды остаются:

  • Соборный — 16 000 грн;
  • Шевченковский — 12 000 грн;
  • Центральный — 12 000 грн.

Более бюджетные предложения предлагают районы:

  • Индустриальный — 9 600 грн;
  • Чечелевский — 9 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 000–11 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 76) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. В начале мая 2026 средняя цена составляла 16 000 грн, и уже в начале июня она удерживается примерно на том же уровне — 15 500 грн.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

  • Соборный — 22 000 грн;
  • Шевченковский — 19 000 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся районы:

  • Центральный — 15 000 грн;
  • Чечелевский — 13 000 грн.

Более бюджетные предложения предлагают районы:

  • Индустриальный — 12 000 грн;
  • Чечелевский — 12 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – июнь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000–14 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 133) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале мая 2026 аренда трёхкомнатных составляла около 19 500 грн, и в начале июня рынок удерживает этот показатель почти на том же уровне — 19 000 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – июнь 2026 Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогими районами для аренды трёхкомнатной квартиры остаются:

  • Соборный район — 25 000 грн;
  • Шевченковский район — 23 000 грн;
  • Центральный — 20 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 53) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Инфографика: ЛУН Статистика

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