Еврокомиссия выделяет 1,1 млрд евро на транспортную сеть: Украина в списке участников

Европейская комиссия объявила конкурс инфраструктурных проектов на 1,1 млрд евро для модернизации трансевропейской транспортной сети (TEN-T). К финансированию в рамках этой программы привлекут Украину и Молдову.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Указанный отбор является финальным этапом финансирования такого направления в рамках текущего долгосрочного бюджета Европейского Союза, рассчитанного на 2021-2027 годы. Главным финансовым инструментом реализации этих инициатив выступает Механизм объединения Европы (CEF).

Важной особенностью конкурса в этом году является то, что Украина и Молдова также включены в перечень участников, что свидетельствует о существенном углублении их интеграционных и транспортных связей со странами Евросоюза.

Стратегические приоритеты

Приоритетное финансирование получит развитие разветвленной системы высокоскоростных железных дорог и реализации Плана промышленных действий для автомобильного сектора Европы.

Параллельно средства пойдут на укрепление морского сообщения с учетом новых промышленных и портовых стратегий ЕС.

Программа фокусируется на декарбонизации морского транспорта, цифровизации автомобильных путей, электрификации грузовых перевозок, а также в развертывании современной зарядной инфраструктуры как в морских, так и во внутренних речных портах и в аэропортах.

Оборонная готовность Европы

Финансирование также усилит оборонную готовность Европы путем устранения проблем военной мобильности и поддержки быстрой реализации пакета мероприятий ЕС по военной мобильности.

В целом, отобранные в 2026 году проекты призваны создать более умную, эффективную и устойчивую транспортную модель, улучшить взаимодействие между различными видами транспорта и капитально укрепить безопасность логистических цепей по всему Евросоюзу и в сопредельных странах-партнерах.

Отметим, что Украина начала практический этап подготовки к членству в Европейском Союзе. В рамках аграрного блока отечественный агропромышленный комплекс должен подготовиться к работе по строгим правилам единого европейского рынка. Это откроет для Украины доступ к 440 миллионам новых потребителей, однако потребует выполнения 16 четких индикаторов.