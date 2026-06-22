Єврокомісія виділяє 1,1 млрд євро на транспортну мережу: Україна у списку учасників

Європейська комісія оголосила конкурс інфраструктурних проєктів на 1,1 мільярда євро для модернізації трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T). До фінансування в межах цієї програми долучать Україну та Молдову.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Зазначений відбір є фінальним етапом фінансування такого спрямування в рамках поточного довгострокового бюджету Європейського Союзу, розрахованого на 2021–2027 роки. Головним фінансовим інструментом для реалізації цих ініціатив виступає Механізм об’єднання Європи (CEF).

Важливою особливістю цьогорічного конкурсу є те, що Україна та Молдова також включені до переліку учасників, що свідчить про суттєве поглиблення їхніх інтеграційних та транспортних зв’язків із країнами Євросоюзу.

Стратегічні пріоритети

Пріоритетне фінансування отримає розвиток розгалуженої системи високошвидкісних залізниць та втілення Плану промислових дій для автомобільного сектору Європи.

Паралельно кошти підуть на зміцнення морського сполучення з урахуванням нових промислових та портових стратегій ЄС.

Програма фокусується на декарбонізації морського транспорту, цифровізації автомобільних шляхів, електрифікації вантажних перевезень, а також розгортанні сучасної зарядної інфраструктури як у морських, так і у внутрішніх річкових портах та в аеропортах.

Оборонна готовність Європи

Фінансування також посилить оборонну готовність Європи шляхом усунення проблем військової мобільності та підтримки швидкої реалізації пакету заходів ЄС щодо військової мобільності.

Загалом відібрані у 2026 році проекти покликані створити розумнішу, ефективнішу та стійкішу транспортну модель, покращити взаємодію між різними видами транспорту та капітально зміцнити безпеку логістичних ланцюгів по всьому Євросоюзу та в суміжних країнах-партнерах.

Зауважимо, Україна розпочала практичний етап підготовки до членства в Європейському Союзі. У межах аграрного блоку вітчизняний агропромисловий комплекс має підготуватися до роботи за суворими правилами єдиного європейського ринку. Це відкриє для України доступ до 440 мільйонів нових споживачів, проте вимагатиме виконання 16 чітких індикаторів.