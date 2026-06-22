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В Україні вводять обмеження на рух транспорту через спеку: кого торкнуться заборони

транспорт
В Україні вводять обмеження на рух вантажівок через спеку / Depositphotos

На автомобільних дорогах державного значення вводяться сезонні обмеження для руху великовагового транспорту через підвищення температури повітря. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

Такі заходи є необхідними для збереження дорожнього покриття, оскільки під впливом високих температур асфальтобетон розм'якшується і стає вразливим до значних навантажень, що призводить до руйнування логістичних артерій країни.

Кого стосуються технічні обмеження

Тимчасові заборони впроваджуються за умови, якщо температура повітря піднімається вище позначки +28°C.

За таких обставин обмеження руху поширюватимуться на вантажні транспортні засоби, фактична маса яких перевищує 24 тонни, або якщо навантаження на одну вісь автомобіля становить понад 7 тонн.

На автомобільних трасах загальнодержавного значення та на ключових логістичних маршрутах уже розпочали встановлення відповідних дорожніх знаків та інформаційних щитів.

Наразі профільні служби спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою та місцевими органами влади координують визначення спеціальних місць для тимчасового відстою великовагових машин на період дії денної спеки.

Винятки з правил 

Держава передбачила низку критично важливих винятків, на які сезонні логістичні обмеження не будуть поширюватися за жодних умов. Це:

  • транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій; 
  • перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів; 
  • перевезення живих тварин і птиці; 
  • військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.

Профільні відомства закликають перевізників та водіїв заздалегідь враховувати ці зміни при плануванні графіків і маршрутів доставки.

Нагадаємо, на автомобільних дорогах державного значення завершено основний етап планових ремонтних робіт. З початку 2026 року дорожники ліквідували пошкодження покриття на площі майже 14 млн кв. м, що стало найвищим показником від початку повномасштабної війни.

Автор:
Тетяна Бесараб