В Украине вводят ограничения на движение транспорта из-за жары: кого коснутся запреты

На автомобильных дорогах государственного значения вводятся сезонные ограничения для движения тяжеловесного транспорта из-за повышения температуры воздуха.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления.

Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия, поскольку под влиянием высоких температур асфальтобетон размягчается и становится уязвимым к значительным нагрузкам, что приводит к разрушению логистических артерий страны.

Кого затронут ограничения

Временные запреты производятся при условии, если температура воздуха поднимается выше отметки +28°C.

В случае ограничения движения будут распространяться на грузовые транспортные средства, фактическая масса которых превышает 24 тонны, или если нагрузка на одну ось автомобиля составляет более 7 тонн.

На автомобильных трассах общегосударственного значения и на ключевых логистических маршрутах уже приступили к установлению соответствующих дорожных знаков и информационных щитов.

Профильные службы совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью и местными органами власти координируют определение специальных мест для временного отстоя тяжеловесных машин на период действия дневной жары.

Исключения из правил

Государство предусмотрело ряд критически важных исключений, на которые сезонные логистические ограничения не будут распространяться ни при каких условиях. Это:

транспорт, ликвидирующий последствия чрезвычайных ситуаций;

перевозка опасных и скоропортящихся грузов;

перевозка живых животных и птицы;

военные перевозки и транспортировка грузов для нужд обороны.

Профильные ведомства призывают перевозчиков и водителей заранее учитывать эти изменения при планировании графиков и маршрутов доставки.

Напомним, на автомобильных дорогах государственного значения завершен основной этап плановых ремонтных работ. С начала 2026 дорожники ликвидировали повреждение покрытия на площади почти 14 млн кв. м, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.