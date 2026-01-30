В Сумской области ограничили движение для грузового транспорта: перечень трасс и причины

Из-за интенсивного снегопада и гололеда в Сумской области вводятся экстренные ограничения для движения грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Сообщается, что мероприятия действуют с 13:00 сегодня, 30 января, на ключевых государственных трассах области, чтобы предотвратить пробки и аварии.

Ограничения касаются грузовых и крупногабаритных транспортных средств на следующих участках:

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка : на отрезке от поселка Недригайлов до города Сумы (км 230+347 – км 296+280);

: на отрезке от поселка Недригайлов до города Сумы (км 230+347 – км 296+280); Н-12 Сумы – Полтава : на участке от Сум до Ахтырки (км 10+809 – км 73+690);

: на участке от Сум до Ахтырки (км 10+809 – км 73+690); Н-12-1 : по всей протяженности объездной дороги города Сумы (км 0+000 – км 19+045).

Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на специально обустроенных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода дорог и вблизи объектов сервиса.

О снятии запрета и восстановлении полноценного трафика будет поставлено в известность дополнительно.

Напомним, 28 января, с 18:00 был отменен временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге М-13 Кропивницкий – Платоново в Одесской области.