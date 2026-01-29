- Категория
Дождь, снег, гололедица: более 760 спецмашин обеспечивают проезд по дорогам государственного значения
29 января покрытие дорог в Украине преимущественно мокрое, во многих областях — туман, местами дождь или снег, местами гололедица. Особенно тяжелая ситуация на перевалах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен – к работам привлечены 762 единицы спецтехники и 912 работников.
Как пишет Delo . , об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления .
Сегодня, кроме северо-запада и юго-востока, ожидается небольшой (на северо-востоке - умеренный) мокрый снег, дождь, туман, в западных и северных областях - гололедица. На дорогах Закарпатья, юга и юго-востока гололедица. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, а на юге – 5–10° тепла. По прогнозам синоптиков, ожидается дальнейшее похолодание.
С учетом погодных условий дорожные службы производят:
- интенсивную очистку автомобильных дорог;
- расширение проезжих частей;
- очистку межпутевого пространства, обочин, остановок и перекрестков.
Также идет превентивная обработка автодорог, мостов, путепроводов, спусков и подъемов противогололедными материалами. Уже использовано 19730 тонн песчано-солевой смеси и 747 тонн чистой соли. Отдельно проводятся работы по водоотводу.
Напомним, 2 8 января, с 18:00 был отменен временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге М-13 Кропивницкий – Платоново в Одесской области.