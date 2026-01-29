Запланована подія 2

Дощ, сніг, ожеледиця: понад 760 спецмашин забезпечують проїзд дорогами державного значення

дорога, зима, сніг, дерева
762 одиниці техніки розчищають дороги державного значення. / Агентство відновлення

29 січня покриття доріг в Україні переважно мокре, у багатьох областях — туман, місцями дощ або сніг, подекуди ожеледь. Особливо складна ситуація на перевалах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Проїзд дорогами державного значення наразі забезпечений – до робіт залучено 762 одиниці спецтехніки та 912 працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Сьогодні, крім північного заходу та південного сходу, очікується невеликий (на північному сході — помірний) мокрий сніг, дощ, туман, у західних і північних областях — ожеледь. На дорогах Закарпаття, півдня та південного сходу — ожеледиця. Вітер південний із переходом на західний та північно-західний, 5–10 м/с. Температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, а на півдні — 5–10° тепла. За прогнозами синоптиків, очікується подальше похолодання.

З урахуванням погодних умов дорожні служби проводять:

  • інтенсивну очистку автомобільних доріг; 
  • розширення проїзних частин; 
  • очистку міжколійного простору, узбіч, зупинок та перехресть.

Також триває превентивна обробка автошляхів, мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів протиожеледними матеріалами. Вже використано 19 730 тонн піщано-сольової суміші та 747 тонн чистої солі. Окремо проводяться роботи з водовідведення.

Нагадаємо, 28 січня, з 18:00 було скасовано тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький – Платонове в Одеській області. 

Автор:
Тетяна Ковальчук