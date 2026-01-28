В Одеській області знято обмеження руху на трасі М-13

Сьогодні, 28 січня, з 18:00 скасовано тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький – Платонове в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Відновлено проїзд на М-13 у Одеській області

У четвер, 28 січня, з 18:00 в Одеській області скасовано тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-13 Кропивницький — Платонове (у напрямку Кишинева) на ділянці з км 157+052 по км 254+068.

Обмеження було запроваджене через складні погодні умови - інтенсивні опади у вигляді дощу за мінусової температури, що створювали підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху. Наразі погодні умови стабілізувалися: опади припинилися, температура повітря підвищилася, а видимість покращилася, що дозволило відновити безпечний проїзд.

Водіїв закликають бути уважними на дорозі, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також уникати ризикованих маневрів.

Нагадаємо, вчора через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворювалась небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігалась у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.