Українців попереджають про ожеледицю на дорогах

траси України замело снігом
Як ожеледь вплине на транспорт та енергетику України 27 січня / Міністерство розвитку громад та територій України

27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Погодні ризики 27 січня

Синоптики попереджають про складні погодні умови у більшості регіонів України. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується значна ожеледь - утворення льодового покриву на деревах, дротах, будівлях та інших поверхнях.

На території всіх областей, окрім південних (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області), прогнозується також ожеледиця на дорогах та тротуарах.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту, тому синоптики радять бути максимально обережними.

"Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Дотримуйтесь дистанції та уникайте різких маневрів, адже гальмівний шлях на ожеледиці збільшується в рази", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.

Автор:
Ольга Опенько