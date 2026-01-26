Запланована подія 2

Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах

трассы Украины замело снегом
Как гололед повлияет на транспорт и энергетику Украины 27 января / Министерство развития общин и территорий Украины

27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики объявили и уровень опасности из-за гололеда на дорогах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Погодные риски 27 января

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в большинстве регионов Украины. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается значительный гололед - образование ледового покрова на деревьях, проволоках, зданиях и других поверхностях.

На территории всех областей, кроме южных (Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области), прогнозируется гололедица на дорогах и тротуарах.

Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта, поэтому синоптики рекомендуют быть максимально осторожными.

"Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких маневров, ведь тормозной путь на гололедике увеличивается в разы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько