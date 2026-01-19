Кличко пригрозил кадровыми решениями из-за неубранного снега в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко на совещании с главами районных государственных администраций повторно подчеркнул необходимость срочно убрать снег и лед во дворах, на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Киева.

Неубранный снег в Киеве

Речь идет, в частности, о дворах жилых домов, тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, а также территориях, находящихся на балансе учреждений и предприятий.

Глава столицы дал руководителям районов время до конца текущего дня, чтобы исправить ситуацию. В случае невыполнения поручений мэр пообещал обратиться к назначающему глав райгосадминистраций президенту Украины с просьбой принять соответствующие кадровые меры.

Кличко подчеркнул, что действующее законодательство ограничивает полномочия городского головы по влиянию на руководителей районов.

"Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района...", - написал он.

Критика президента

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на критику со стороны президента Владимира Зеленского, заявив, что накануне массированной атаки на столицу была рабочая встреча с первой вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко.

Кличко отверг обвинения президента в недостаточной подготовке столицы к кризисным сценариям и подчеркнул, что заранее информировал правительство о возможных рисках для объектов критической инфраструктуры.