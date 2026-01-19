Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кличко пригрозил кадровыми решениями из-за неубранного снега в Киеве

зима снег дом деревья
Мэр Киева требует немедленно навести порядок с уборкой снега в столице / Freepik

Мэр Киева Виталий Кличко на совещании с главами районных государственных администраций повторно подчеркнул необходимость срочно убрать снег и лед во дворах, на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Киева.

Неубранный снег в Киеве

Речь идет, в частности, о дворах жилых домов, тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, а также территориях, находящихся на балансе учреждений и предприятий.

Глава столицы дал руководителям районов время до конца текущего дня, чтобы исправить ситуацию. В случае невыполнения поручений мэр пообещал обратиться к назначающему глав райгосадминистраций президенту Украины с просьбой принять соответствующие кадровые меры.

Кличко подчеркнул, что действующее законодательство ограничивает полномочия городского головы по влиянию на руководителей районов.

"Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района...", - написал он.

Критика президента

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на критику со стороны президента Владимира Зеленского, заявив, что накануне массированной атаки на столицу была рабочая встреча с первой вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко.

Кличко отверг обвинения президента в недостаточной подготовке столицы к кризисным сценариям и подчеркнул, что заранее информировал правительство о возможных рисках для объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько