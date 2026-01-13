Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Снег и обработка противогололедными материалами: состояние проезда на дорогах Украины

дороги, снег
Дорожники обеспечивают проезд во время снегопадов / Агентство восстановления

Утром 13 января в Украине преимущественно облачно, местами идет снег. Дорожники круглосуточно очищают автодороги и обрабатывают их противогололедными материалами, привлекая 676 единиц техники и 797 работников.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Состояние дорог Украины 13 января

Температура воздуха колеблется от –17 до –5 °C.

Дорожники непрерывно работают над обеспечением проезда на дорогах государственного значения. Они очищают снег и постоянно мониторят состояние дорог. На отдельных участках производится обработка покрытия противогололедными материалами, в частности на мостах и путепроводах, спусках и подъемах, закругленных и сложных участках, а также на перевальных участках в горных районах.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано:

  • 676 единиц специализированной техники;
  • 797 работников дорожных служб, работающих в круглосуточном режиме.

Слабый снег наблюдается в Винницкой и Житомирской областях, где снег покрывает около одного сантиметра. Местами снег во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях.

На перевальных участках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается снежный покров, температура воздуха колеблется от -12 до -5 °C.

Фото 2 — Снег и обработка противогололедными материалами: состояние проезда на дорогах Украины
Фото 3 — Снег и обработка противогололедными материалами: состояние проезда на дорогах Украины

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько