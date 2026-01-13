Сніг і обробка протиожеледними матеріалами: який стан проїзду на дорогах України

На ранок 13 січня в Україні переважно хмарно, місцями йде сніг. Дорожники цілодобово очищають автошляхи та обробляють їх протиожеледними матеріалами, залучивши 676 одиниць техніки та 797 працівників.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Стан доріг України 13 січня

Температура повітря коливається від -17 до -5 °C.

Дорожники безперервно працюють над забезпеченням проїзду на автошляхах державного значення. Вони очищають сніг та постійно моніторять стан доріг. На окремих ділянках проводиться обробка покриття протиожеледними матеріалами, зокрема на мостах і шляхопроводах, спусках та підйомах, заокруглених і складних ділянках, а також на перевальних ділянках у гірських районах.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно:

676 одиниць спеціалізованої техніки;

797 працівників дорожніх служб, які працюють у цілодобовому режимі.

Слабкий сніг спостерігається у Вінницькій та Житомирській областях, де сніговий покрив сягає близько одного сантиметра. Місцями сніжить у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

На перевальних ділянках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей утримується сніговий покрив, температура повітря коливається від -12 до -5 °C.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.