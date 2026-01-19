Кличко пригрозив кадровими рішеннями через неприбраний сніг у Києві

Мер Києва Віталій Кличко на нараді з головами районних державних адміністрацій повторно наголосив на необхідності терміново прибрати сніг і лід у дворах, на тротуарах та зупинках громадського транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера Києва.

Неприбраний сніг у Києві

Йдеться, зокрема, про двори житлових будинків, тротуари, зупинки громадського транспорту, пішохідні зони, а також території, що перебувають на балансі установ і підприємств.

Очільник столиці дав керівникам районів час до кінця поточного дня, щоб виправити ситуацію. У разі невиконання доручень мер пообіцяв звернутися до президента України, який призначає голів райдержадміністрацій, із проханням вжити відповідних кадрових заходів.

Кличко наголосив, що чинне законодавство обмежує повноваження міського голови щодо впливу на керівників районів.

"Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію!Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", - написав він.

Критика президента

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на критику з боку президента Володимира Зеленського, заявивши, що напередодні масованої атаки на столицю мав робочу зустріч із першою віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Кличко відкинув звинувачення президента у недостатній підготовці столиці до кризових сценаріїв і наголосив, що заздалегідь інформував уряд про можливі ризики для об’єктів критичної інфраструктури.