Через ожеледицю в Одеській області на М-13 запроваджено тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту
Упродовж другої доби центральні та південні області України перебувають під впливом складних погодних умов. Через крижаний дощ за мінусової температури на більшості автошляхів утворилася ожеледиця.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.
Попри негоду, ситуація на дорогах міжнародного та державного значення залишається контрольованою. Проїзд основними маршрутами забезпечено. 27 січня короткочасні ускладнення руху фіксувалися на автодорогах М-30, Н-16 та Н-24 — їх оперативно ліквідували. Контроль за дорожньою ситуацією здійснюється спільно з патрульною поліцією, ДСНС та іншими службами.
Водночас в Одеській області з 18:00 26 січня запроваджено тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на ділянці автодороги М-13 Кропивницький – Платонове (км 157+052 – км 254+068). Причина — утворення стійкої ожеледиці. Для ліквідації льоду залучено важку спецтехніку, триває посипка проїзної частини сіллю. Про відновлення руху повідомлять додатково.
Зранку крижаний дощ за температури -2 °C спостерігається у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Сніг із дощем іде у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. У західних і південних регіонах фіксують тумани. На гірських перевалах опадів немає, покриття мокре, температура повітря становить +1…+4 °C.
Через обледеніння на дорогах трапляються випадки падіння дерев на проїзну частину — перешкоди оперативно усувають. Відлига спричинила танення снігу та застій води на окремих ділянках автошляхів, зокрема на Правобережжі. У світлу пору доби дорожники проводять роботи з водовідведення.
До ліквідації наслідків негоди залучено 1072 одиниці спецтехніки та 1243 працівники. За добу використано 26 725 тонн піщано-сольової суміші та 567 тонн солі.
За прогнозом Укргідрометцентру, 28 січня в більшості регіонів України, окрім південного сходу, очікуються мокрий сніг і дощ, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 °C морозу (на Лівобережжі — до -9 °C), вдень — від -2 до +3 °C, у південних областях — до +8 °C.
Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів і гальмувань, а за можливості — відкласти поїздки в період ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, вчора через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворюється небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігається у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.