В Одеській та Миколаївській областях обмежено рух транспортних засобів через складні погодні умови

Через складні погодні умови, зокрема ожеледь, сильну ожеледицю та сніг, у двох регіонах України вводяться тимчасові обмеження руху.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Обмеження руху на автомобільній дорозі М-13

На території Одеської області вводиться тимчасове обмеження руху для всіх видів транспорту на ділянці державної автомобільної дороги М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) від км 157+052 до км 254+068.

Обмеження діятиме з 18:00 26 січня 2026 року.

Причиною заборони руху стали складні погодні умови: інтенсивні опади у вигляді дощу за мінусової температури, що створює підвищену небезпеку для водіїв і пішоходів. Інформацію про відновлення руху на цій ділянці повідомлять додатково.

Обмеження руху на трасі Н-24

На території Миколаївської області через сильний сніг, ожеледь та пориви вітру вводиться тимчасове обмеження руху для великовагового транспорту.

Обмеження діятиме з 19:30 26 січня 2026 року на ділянці державної автомобільної дороги Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ) від межі з Кіровоградською областю до міста Вознесенськ (км 42+476 – км 135+000).

Інформацію про відновлення руху повідомлять додатково.

"Просимо врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів, а водіїв великовагового транспорту перечекайти негоду на спеціалізованих стоянках або об’єктах дорожнього сервісу", - наголошує пресслужба.

Нагадуємо, що 27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах.