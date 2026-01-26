- Категория
В Одесской и Николаевской областях ограничено движение транспортных средств из-за сложных погодных условий
Из-за сложных погодных условий, в частности гололедицы, сильной гололедицы и снега, в двух регионах Украины вводятся временные ограничения движения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.
Ограничение движения на автомобильной дороге М-13
На территории Одесской области вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке государственной автомобильной дороги М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев) от км 157+052 до км 254+068.
Ограничение будет действовать с 18.00 26 января 2026 года.
Причиной запрета на движение стали сложные погодные условия: интенсивные осадки в виде дождя при минусовой температуре, что создает повышенную опасность для водителей и пешеходов. Информацию о возобновлении движения на этом участке сообщат дополнительно.
Ограничение движения на трассе Н-24
На территории Николаевской области из-за сильного снега, гололеда и порывов ветра вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.
Ограничение будет действовать с 19:30 26 января 2026 на участке государственной автомобильной дороги Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск) от границы с Кировоградской областью до города Вознесенск (км 42+476 – км 135+000).
Информацию о возобновлении движения сообщат дополнительно.
"Просим учесть эту информацию при планировании маршрутов, а водителей тяжеловесного транспорта переждать непогоду на специализированных стоянках или объектах дорожного сервиса", - отмечает пресс-служба.
Напомним, что 27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики объявили и уровень опасности из-за гололедицы и гололедицы на дорогах.