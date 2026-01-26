Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской и Николаевской областях ограничено движение транспортных средств из-за сложных погодных условий

снег, дороги
Дороги М-13 и Н-24 закрыты для движения частично из-за гололеда и снега. / Агентство восстановления

Из-за сложных погодных условий, в частности гололедицы, сильной гололедицы и снега, в двух регионах Украины вводятся временные ограничения движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ограничение движения на автомобильной дороге М-13

На территории Одесской области вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке государственной автомобильной дороги М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев) от км 157+052 до км 254+068.

Ограничение будет действовать с 18.00 26 января 2026 года.

Причиной запрета на движение стали сложные погодные условия: интенсивные осадки в виде дождя при минусовой температуре, что создает повышенную опасность для водителей и пешеходов. Информацию о возобновлении движения на этом участке сообщат дополнительно.

Ограничение движения на трассе Н-24

На территории Николаевской области из-за сильного снега, гололеда и порывов ветра вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.

Ограничение будет действовать с 19:30 26 января 2026 на участке государственной автомобильной дороги Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск) от границы с Кировоградской областью до города Вознесенск (км 42+476 – км 135+000).

Информацию о возобновлении движения сообщат дополнительно.

"Просим учесть эту информацию при планировании маршрутов, а водителей тяжеловесного транспорта переждать непогоду на специализированных стоянках или объектах дорожного сервиса", - отмечает пресс-служба.

Напомним, что 27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики объявили и уровень опасности из-за гололедицы и гололедицы на дорогах.

Автор:
Ольга Опенько