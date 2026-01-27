Траси під крижаним панцером: понад 700 одиниць техніки розчищають дороги державного значення

Сьогоднішній ранок приніс серйозне ускладнення погодних умов. Через крижаний дощ при від'ємній температурі повітря на дорогах державного значення миттєво утворюється небезпечна ожеледиця. Найскладніша ситуація спостерігається у центральних та південних областях. Негода не оминула північні та західні регіони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Де ситуація найскладніша?

"Вранці 27 січня спостерігається крижаний дощ при мінусовій температурі повітря в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. На дорогах утворюється крижана кірка", — повідомляють служби моніторингу.

У Житомирській, Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях фіксують мжичку та мокрий сніг із крижаним дощем.

Обмеження руху та відновлення проїзду

Через екстремальні умови на певних ділянках довелося вводити радикальні заходи. В Одеській області відучора з 18:00 години продовжує діяти тимчасова заборона руху для всіх видів транспорту на дорозі М-13 Кропивницький — Платонове, км 157+052 - 254+068. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У Миколаївській області сьогодні зранку було знято обмеження на проїзд великовагового транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ) км 42+476 - 135+000 від межі Кіровоградської області м. Вознесенськ.

Хто забезпечує проїзд?

Попри негоду, основні міжнародні артерії (М-01, M-02, M-05, М-14, М-30 та інші) залишаються проїзними. Для цього залучено колосальний ресурс: на трасах працюють 709 одиниць техніки та 891 робітник. Контроль за рухом транспортних засобів забезпечується у повній взаємодії з Департаментом патрульної поліції та ДСНС України.

Поради водіям

Фахівці закликають власників авто бути максимально пильними. На дорозі з крижаною кіркою звичні маневри можуть стати фатальними.

"Закликаємо водіїв бути уважними та обережними під час руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів. Особливу увагу слід звертати на ділянки доріг із можливою ожеледицею та обмеженою видимістю", — наголошують дорожники.

Нагадаємо, 27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах.