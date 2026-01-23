Проїзд забезпечено: на дорогах державного значення тривають снігоочисні роботи

Станом на ранок 23 січня на дорогах державного значення України переважно мокре покриття, місцями засніжено у Черкаській, Вінницькій, Київській та Волинській областях. Проїзд усіма ділянками забезпечено.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Сніг на дорогах України

На перевальних ділянках Закарпатської області спостерігається місцями невеликий сніг, на решті перевалів опадів не зафіксовано. Покриття здебільшого мокре, подекуди відзначається зимова слизькість. На окремих гірських ділянках дорожні організації проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

На дорогах державного значення тривають снігоочисні роботи, зокрема розкриття проїзної частини на всю ширину, очищення узбіч, транспортних розв’язок, заїзних кишень до зупинок громадського транспорту, а також обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для цього задіяно 697 одиниць техніки та 815 працівників.

За прогнозом Укргідрометеоцентру, 23 січня очікується помірний мокрий сніг у західних областях, подекуди у південній частині країни, а також на півночі та в центральних регіонах. На сході та північному сході опадів не прогнозується.

У Житомирській області на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, помірний, часом поривчастий східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10–15° морозу, вдень – 6–11° морозу.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.