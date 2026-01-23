Запланована подія 2

Проезд обеспечен: на дорогах государственного значения продолжаются снегоочистительные работы

расчистка дороги
Непогода в Украине / Министерство развития общин и территорий Украины

На утра 23 января на дорогах государственного значения Украины преимущественно мокрое покрытие, местами заснежено в Черкасской, Винницкой, Киевской и Волынской областях. Проезд по всем участкам обеспечен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Снег на дорогах Украины

На перевальных участках Закарпатской области наблюдается местами небольшой снег, на остальных перевалах осадков не зафиксировано. Покрытие по большей части мокрое, иногда отмечается зимняя скользкость. На отдельных горных участках дорожные организации производят обработку покрытия противогололедными материалами.

На дорогах государственного значения продолжаются снегоочистительные работы, в том числе раскрытие проезжей части на всю ширину, очистка обочин, транспортных развязок, заездных карманов к остановкам общественного транспорта, а также обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. Для этого задействовано 697 единиц техники и 815 работников.

По прогнозу Укргидрометеоцентра, 23 января ожидается умеренный мокрый снег в западных областях, кое-где в южной части страны, а также на севере и центральных регионах. На востоке и северо-западе осадков не прогнозируется.

В Житомирской области на дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10–15° мороза, днем – 6–11° мороза.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько